Veel stembureaus zijn goed bereikbaar met ov

Het gaat in al die gevallen om rolstoelvriendelijke haltes. Ook komen er in nagenoeg alle Haagse woonzorgcentra en ziekenhuizen stembureaus.



Op 20 maart kunnen kiezers stemmen op 269 stembureaus op 253 locaties. Dat zijn 35 locaties meer dan vier jaar geleden. Daar zitten ook bijzondere plekken bij, zoals de Eerste Kamer, Muzee Scheveningen, het Gemeentemuseum en het Oude Stadhuis. Die laatste locatie staat in het teken van 100 jaar algemeen kiesrecht. Het wordt voor de gelegenheid teruggebracht in de oude stijl. Kiezers worden op een bijzondere manier welkom geheten door acteurs.



Het tellen van de stemmen gaat dit jaar ook anders. Op de woensdagavond zelf worden alleen de stemmen per partij geteld. De stemmen per kandidaat worden de dag erna geteld in de Fokker Terminal, een openbare en toegankelijke plek.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!