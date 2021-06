Veel succes met deze functie elders, Liesbeth!

Blote poppen zorgen voor flinke heisa bij Schevening­se strandtent: ‘Ja, het zijn wel duidelijke piemels’

14 juni In je blote borsten of billen zonnen op het Scheveningse strand is geen probleem, maar blote piemels van naakte poppen bij Strandpaviljoen Zeezicht leveren daarentegen nogal wat stampij op in de populaire badplaats. Handhaving moest er zelfs aan te pas komen. En dat terwijl het drukbezochte naaktstrand op nog geen 200 meter afstand ligt.