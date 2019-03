Veel vertraging op A4 door autobrand

Darter Raymond van Barneveld gaat na 25 jaar scheiden

10:04 Meervoudig dartkampioen Raymond van Barneveld (51) gaat na een huwelijk van 25 jaar scheiden van zijn echtgenote Sylvia. Dat heeft zijn manager Jaco van Bodegom gezegd. Volgens hem is de scheiding inmiddels in gang gezet. ,,Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen en vragen dan ook aan alle media dat te respecteren.”