Veel verwacht van nieuwe 'hangout' The Gap

,,Dit is er nog niet in Rijswijk", zegt Chanelle Llobera. Ze is zelf opgegroeid in Rijswijk en moest voor allerlei creatieve en culturele activiteiten naar andere steden. Met haar bedrijfje Young Infinity en samen met Blacklargo, een ander jong Rijswijks mediabedrijf, gaat ze invulling geven aan het project The Gap. Dat is een initiatief van Welzijn Rijswijk en Trias, het Centrum voor de Kunsten, om jongeren ruimte te bieden zich te ontwikkelen op creatief en persoonlijk gebied.

Zo wordt dat overigens niet geformuleerd in flyers, via sociale media en als ze op scholen over The Gap komen praten. ,,Dat doen we in iets andere taal die aansluit bij hun belevingswereld", zegt Llobera lachend. De jongeren worden uitgenodigd om vanaf 24 mei op donderdagavonden voor een euro mee te komen doen. Troef daarbij is onder anderen dé YouTube sensatie Rarko, die de kick-off van The Gap verzorgt.

,,Voor de zomer staan er workshops beatscreation op het programma. Ook komt er een workshop vloggen en presenteren en er zijn plannen voor een workshop voor jonge ondernemers", zegt Sigrid Verdonck van Trias aan de Cor Ruysstraat 2, de plek van de nieuwe 'hangout'. En da's mooi, want een jonge, creatieve ondernemer worden is de droom van veel jongeren.

Chillen

Wie denkt (nog) niet creatief genoeg te zijn, kan in The Gap een FIFA-game komen spelen of chillen met leeftijdgenoten. Dan komt de rest vanzelf, voorspelt Verdonck. Belangrijkste is dat de jongeren nu de mogelijkheid krijgen. ,,Zij zijn nu aan zet", aldus Verdonck. Ze kunnen over verdere invulling van het programma meepraten in 'colleges'.