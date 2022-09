Veelbelovend jaar voor wijn van eigen bodem

Geen Franse of Italiaanse, maar echte Haagse wijn. De druiven daarvoor worden in de Haagse Stadswijngaard geteeld, tussen de brandweerkazerne aan de Waldorpstraat en station Moerwijk. De coöperatie telt tientallen leden die elk een aantal ranken toegewezen krijgen. Hoewel er een wachtlijst is voor nieuwe deelnemers, kunnen liefhebbers aanstaande zaterdag naar de open dag komen. Dan is de Haagse wijn te proeven en de wijngaardeniers leggen tussen 11.00 en 17.00 uur uit hoe de druiventeelt en wijn maken in zijn werk gaan.