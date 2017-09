Veelplegersmaatregel geëist na dreigen met 'IS-bom' in tram

De trambestuurder ergerde zich al aan Faisal B. toen deze op 28 mei aan het begin van de middag luidruchtig instapte. Hij was op weg naar de kroeg. Eerst zou hij hard 'bingo' bingo' in het oor van een vrouw hebben geroepen, die daarop gauw uitstapte. Vervolgens hoorde een stelletje hem schreeuwen: ,,Ik ben van IS. Casino, casino! Iedereen zijn koppen gaan eraf. Die gaan we snijden. Ik ga een bom in de tram gooien ! Ik ga een IS-bom in de tram gooien !''. Het stelletje belde de politie. Onder meer via camerabeelden kon de verdachte later worden opgespoord en aangehouden.



Het tramincident vond plaats binnen een een week na de door IS opgeëiste aanslag in het Engelse Manchester waar meer dan twintig mensen de dood vonden na een concert van de Amerikaanse zangeres Ariane Grande. ,,Ik en iedereen in de tram was bang dat hij echt een bom zou laten afgaan'', aldus een van de trampassagiers over Faisal.