Veelplegersmaatregel geëist na geweld tegen personeel: ‘Waarom ze me zo besprongen weet ik niet’

Verdachte Michael C., die geen vaste verblijfsplaats heeft, sprong op 22 september met een saldoloze ov-chipkaart in de tram voor NS-station Hollands Spoor. Een vrouwelijke controleur vroeg hem tot vier keer toe om zijn vervoersbewijs. De forsgebouwde C. riep op steeds luidere toon dat hij geen vervoersbewijs en geen ID-bewijs bij zich had, waarop drie collega’s van haar toeschoten. Volgens C. kreeg hij daarbij een klap tegen zijn keel en schrok hij daarvan. ,,Ik sloeg toen van schrik één van die lui tegen zijn hoofd, ik had gezegd dat ik gewoon zou meewerken, dus waarom ze me zo besprongen weet ik niet”.