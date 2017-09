Veelplegersmaatregel voor bomdreiger in tram

De beschonken Hagenaar was in mei op weg naar de kroeg. In de tram riep hij naar passagiers dat hij van de terroristische organisatie IS was: ,, Iedereen zijn koppen gaan eraf. Die gaan we snijden. Ik ga een bom in de tram gooien''. Geschrokken passagiers belden de politie. Het incident in de tram vond plaats binnen een week na de door IS opgeeiste aanslag met meer dan twintig doden in het Engelse Manchester na een concert van een Amerikaanse zangeres.