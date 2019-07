Veelzijdig festival Parade strijkt neer in Den Haag

VideoHet Westbroekpark bruist sinds vrijdag van cultuur nu De Parade er is neergestreken. In de Haagse tent, Zaal 4, trapten Anna Luka da Silva & Nora Ramakers het theaterfestival af. In een huiskamerachtige setting spelen zij deze 1,5 week de muzikale voorstelling Songs in languages I don’t understand .

,,Een operavoorstelling”, vertelt programmeur John de Weerd. ,,Misschien niet voor de hand liggen - op De Parade wordt vooral veel gedaan met muziek en toneel - maar daarom vind ik het júist een aanvulling.”

,,We staan hier al tien jaar’’, vertelt directeur van De Parade Nicole van Vessum. ,,We proberen toch wel elk jaar te veranderen, omdat natuurlijk ook het leven verandert. We proberen ook jonge groepen mee te nemen, bijvoorbeeld acteurs die vorig jaar afgestudeerd zijn. Door de keukens aan te passen, door iedereen jaar weer wat anders te doen, gaan we met onze tijd mee.’’

Tachtig voorstellingen

Tachtig nieuwe voorstellingen zijn er deze week te zien in het Westbroekpark. Van Vessum: ,,Wij nemen een idee aan en hier gaan de artiesten alles uitproberen. Het programma is voor zowel volwassenen als kinderen. Je kan hier iedere dag vanaf twee uur terecht.’’

,,Een prachtig festival, en dat in mijn eigen stad’’, reageert een enthousiaste Jesse Klaver voor de camera. De fractievoorzitter van GroenLinks verzorgde vrijdagavond de officiële opening van De Parade.

Zaal 4

De acteurs die in Zaal 4 optreden, zijn allemaal jong mensen, vertelt programmamaker De Weerd. Namens Theater aan het Spui richtte hij zes jaar geleden dependance Zaal 3 op in het Energiekwartier. In het verlengde daarvan programmeert hij nu in Zaal 4 op De Parade. ,,Ik neem geregeld een kijkje op toneelscholen en weet zo precies wie er gaan afstuderen”, legt hij uit ,,Als iemand mij opvalt, nodig ik diegene uit om er achter te komen of hij of zij een aanvulling kan zijn op het reizende theaterfestival. Dit is voor jonge acteurs dé kans om aandacht te krijgen van het grote publiek.”

In zaal 4 spelen de gezelschappen in een kleine, intieme setting - in de tent zijn maar 45 plekjes - in relatief korte tijd veel voorstellingen. ,,Dé kans om in korte tijd veel meters te maken”, aldus Van Weerd.

Ook de Poezieboys (Jos Nargy en Joep Hendrikx) zijn deze weken te zien in Zaal4, met de stukken Selfkicker en Bonte Avond. De jonge talenten maken theater over het leven en het werk van dichters.

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!