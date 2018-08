Veertig bomen op Plein 1813 gekapt voor nieuwe ambassade Israël

De nieuwe locatie van de ambassade moet natuurlijk veilig zijn en dat is voor de gemeente een goede gelegenheid om gelijk het hele plein aan te pakken. Er is aan een ontwerp gewerkt, waar het college op 10 juli mee heeft ingestemd. Voor de veiligheid van de ambassade komt een toegangspaviljoen, hekwerken en nieuwe muren. Om dat te bewerkstelligen, moeten er wel eerst veertig bomen gekapt worden.



In eerste instantie zouden dat er nog 57 zijn, maar dit aantal is naar beneden gebracht. De bomen moeten weg omdat dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van het nieuwe onderkomen van de ambassade. En dat belang is groter dan die om de bomen te behouden.



Ter compensatie worden elf bomen terug geplant. Ook is geadviseerd om 43.500 euro aan het Bomenfonds te geven.