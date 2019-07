Veertig dieren bezwijken onder hitte bij Haagse opvang: ‘Meisje (7) weet nog niet dat haar hamster dood is’

De extreme hitte vorige week is bij dierenopvang Het Knagertje in Den Haag uitgelopen op een regelrecht drama. Ruim veertig dieren legden het loodje omdat het pand niet voldoende gekoeld kon worden. ,,We zijn er kapot van, hier houd je geen rekening mee”, zegt Geertje van Kranen van de opvang.

Met man en macht probeerden medewerkers van de dierenopvang aan de Stieltjesstraat in Den Haag het pand vorige week te koelen. Er werden extra ventilatoren ingezet, evenals flessen ijswater, drinkbakjes en koelelementen. Bovendien gingen de deuren dag en nacht open om het pand te luchten. Maar het mocht niet baten: donderdag en vrijdag overleden in totaal 41 knaagdieren aan de gevolgen van de extreme hitte.

,,Je kunt altijd één diertje verliezen, maar hier houd je geen rekening mee”, vertelt Geertje van Kranen van Het Knagertje. ,,We zijn er allemaal kapot van. We zijn dag en nacht bezig met de dieren en willen het allerbeste voor ze. Dit zijn hele emotionele dagen.”

Quote We hebben alles op alles gezet, maar konden niet voorkomen dat dertig muizen, één rat, drie chinchilla’s, twee hamsters en een degoe kwamen te overlijden Geertje van Kranen

Volgens Van Kranen bevat het luchtvervangingssysteem op het dak van de opvang géén koelingselement. Dat heeft de dieren de das om gedaan, stelt ze. ,,Dit is het zoveelste probleem waar we tegenaan lopen. Drie, vier keer per maand laten we een monteur komen omdat er iets aan het luchtvervangingssysteem mankeert. We hebben gevraagd of er een koelelement in kan komen, maar dat zou niet mogelijk zijn.”

Baasjes

De temperatuur in de opvang liep volgens Van Kranen vorige week op naar 42,7 graden. ,,Niet te doen. We hebben alles op alles gezet, maar konden niet voorkomen dat dertig muizen, één rat, drie chinchilla’s, twee hamsters en een degoe kwamen te overlijden. Die dieren zaten in onze opvang. Daarnaast zijn in het pension nog eens twee hamstertjes en twee degoes dood gegaan. Eén baasje is inmiddels ingelicht, het andere baasje (een 7-jarig meisje) hebben we nog niet kunnen bereiken.”

Woningcorporatie Staedion, die het pand aan de Stieltjesstraat in Den Haag verhuurt, erkent dat er geen koelingselement in de luchtverversingsinstallatie zit. ,,Maar dat is van het begin af aan bekend”, zegt een woordvoerder. ,,De installatie op het dak kan warmte terugwinnen, echter is dat vooral handig in de winter. Dat er tijdens deze extreme temperaturen dieren zijn overleden, vinden we ontzettend vervelend. Maar wij kunnen hier niet de schuld van krijgen.”

Airco

Het Knagertje is inmiddels een inzamelingsactie begonnen op Facebook. Met het geld wil ze een goedwerkende airco aanschaffen. ,,Die kost 6000 euro”, zegt ze. ,,Daarvan hebben we inmiddels 2000 euro binnen. Hopelijk is het geld zo snel mogelijk binnen, zodat zoiets verschrikkelijks als dit nooit meer hoeft te gebeuren.”