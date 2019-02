Veertig jaar lang vis bij Bistro-mer

Even vragen aanRestaurant Bistro-mer aan de Javastraat in Den Haag bestaat 40 jaar. De zaak is een begrip onder liefhebbers van verse vis, schelp- en schaaldieren. Ter ere van het jubileum is een speciaal menu samengesteld. Eigenaar Marcel Bontje is trots.

Veertig jaar is nogal lang, zeker met alle opkomende horecatenten tegenwoordig. Wat is jullie geheim?

,,Ik zeg altijd: never change a winning team! Het komt volgens mij omdat we authentiek en traditioneel zijn. We hebben nog dezelfde sfeer hangen als veertig jaar geleden. Ook bepaalde waarden houden we erin: netjes gekleed, jassen aannemen van klanten - dat soort dingen.''

Is de menukaart wel veel veranderd?

,,Een paar gerechtjes, maar het is grotendeels hetzelfde gebleven. We hebben een heel uitgebreide menukaart en we maken soepen, sauzen en dressings zoals in het begin. Juist omdat we blijven vasthouden aan ons oorspronkelijke concept, vinden mensen het hier fijn, denk ik.''

Geldt dat dan vooral voor de oudere garde?

,,Ja. Ons klantenbestand is groot, en we hebben het ook aan de vaste klanten te danken dat we nog steeds zo goed draaien.''

Hoe wilt u dan nieuwe klanten aantrekken met een oud concept?

,,We zorgen dat we ook vernieuwende thema's hebben; zo hebben we de Oestervriend opgezet, een bedrijfje waarmee we onder andere 'oesterparty's' organiseren. Bovendien is vis ook erg populair onder jongeren.''

Hoe viert Bistro-mer dit?

,,We hebben een heerlijk viergangenmenu voor veertig euro. We zouden de actie in januari stoppen, maar door het succes hebben we het verlengd.''

En wat doen júllie zelf om het te vieren?

,,Genieten! En we hebben het ook nog eens hartstikke druk.‘’