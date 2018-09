Vegetarische Slager uit wedstrijd gezet omdat hij geen vlees verkoopt

Volgens een woordvoerster van Koninklijke Nederlandse Slagers, de belangenbehartiger van ambachtelijke slagers, is het simpel. Om een ambachtelijke slager genoemd te mogen worden, moet een bedrijf vlees verkopen vanachter een toonbank. ,,Anders kan een bakker of groenteman ook meedoen'', meent ze. Daarnaast viel organisator SLAVAKTO over het feit dat De Vegetarische Slager meedeed onder de naam van zijn restaurant De Vleesch Lobby. ,,En dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Het is een beetje appels met peren vergelijken zo.''

Extra zuur

Voor De Vegetarische Slager is het extra zuur, omdat het bedrijf verreweg de beste papieren had om in ieder geval de provinciale voorronden te winnen. Het bedrijf ontving bijna 3000 stemmen meer dan Slagerij Van Zuidland uit Dirksland, die nu de lijst aanvoert. Wat de situatie bemoeilijkt, is dat De Vegetarische Slager expliciet is uitgenodigd om mee te doen aan de wedstrijd. ,,Daarom keken we raar op toen we het nieuws hoorden'', zegt een woordvoerster van het bedrijf. ,,Als we niet waren uitgenodigd, hadden we waarschijnlijk niet meegedaan. En daar komt nog bij dat het een week duurde voordat ze ons diskwalificeerden.''



De Vegetarische Slager begrijpt de achterliggende gedachte van de wedstrijdorganisator, maar vindt het jammer. ,,We waren er heel graag mee doorgegaan, vooral omdat onze achterban zo enthousiast reageerde. We vinden het altijd leuk om het op te nemen tegen vleesproducenten.'' Het bedrijf betaalde een inschrijvingsbedrag om mee te mogen doen. Dat wordt zo snel mogelijk teruggestort.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!