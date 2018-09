Vegetarische Snackbar stopt met Deliveroo: ‘Geen normen en waarden’

Volgens Konrad Szymanski van de Vegetarische Snackbar was een combinatie van onvriendelijke bezorgers en gebrek aan communicatie vanuit het Deliveroo-hoofdkantoor de druppel die de emmer deed overlopen. ,,Het is meerdere malen misgegaan met de bezorging door het gedrag van de bezorgers’’, zegt hij. ,,Dan kwamen ze binnen en vroegen hoe lang het duurde tot de bestelling klaar was. Als we dan aangaven dat het vier of vijf minuten zou duren, vonden ze dat te lang en reden ze door. Dan moesten we snel een nieuwe bezorger regelen, waardoor de bestellingen te laat of in het ergste geval niet aankwamen.’’



De snackbar zocht contact met Deliveroo, maar een gesprek bleef uit. ,,We hebben meermalen gemaild over de problemen, maar nooit reactie gekregen’’, zegt Szymanski. ,,Ze hebben daar mensen voor, dus we snappen niet waarom de reactie uitbleef. Het is voor ons een kwestie van wederzijds respect tonen.’’