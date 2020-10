‘Veilige schoolstraat kan alleen verder met de hulp van gewone Hagenaar’

24 Schoolstraten telt Den Haag momenteel: straten die twee keer per dag worden afgesloten om zo schooljeugd te beschermen voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Robert van Asten wil het project beslist voortzetten. ,,Maar daar hebben we de Hagenaar wel keihard bij nodig.”

Eigenlijk is iedereen enthousiast, wijst een enquête vanuit de gemeente uit. ,,Leerkrachten, ouders, kinderen, maar ook buurtbewoners. Mensen die vaak genoeg getuige waren van bijna-ongelukken en nu zien dat er veel meer rust is”, zegt Robert van Asten, wethouder mobiliteit.

Hoge kosten

Toch is het voortbestaan van het project Schoolstraat - waarbij ‘s ochtends en ‘s middags een straat wordt afgezet met hekken zodat jonge, kwetsbare verkeersdeelnemers in alle rust van en naar school kunnen lopen of fietsen - niet gegarandeerd. En dat heeft te maken met de hoge kosten.

,,We werken nu een half jaar samen met verkeersregelaars van Team Intro. Reken maar uit: twee keer per dag op 24 locaties in de stad, dat loopt aardig op en kunnen we als gemeente niet blijven bekostigen. Dus kijken we nu naar gewone Hagenaars om deze taak over te nemen.”

Schoolstraatcoach

Concreet betekent dat, dat Van Asten een beroep doet op ouders, grootouders, buurtbewoners en andere volwassenen om de training voor schoolstraatcoach te gaan volgen. ,,Zodat zij straks in een hesje gestoken bij de hekken kunnen staan, bijvoorbeeld om automobilisten te helpen om te rijden. Iedereen die denkt: ik zie hier het nut van in en ben in staat met een vriendelijke lach mensen te woord te staan, is welkom.”

Per school zijn er zo’n twaalf mensen nodig om het voortbestaan van het project te garanderen. ,,Het betekent niet, dat we na de herfstvakantie alle professionele verkeersregelaar weghalen. Dat gebeurt pas als een school de zaak echt op orde heeft.”

Quote Het is een gewennings­pro­ces: mensen weten inmiddels welke straten wanneer sluiten. Mocht het toch vervelend worden, is er altijd samenwer­king met handhaving Robert van Asten

De schoolstraatcoach heeft geen officiële bevoegdheden. ,,De taak is vooral om mensen aan te spreken en ze te verzoeken om te rijden. Toen de proef net begon zijn er een paar incidenten geweest van automobilisten, die dat verzoek niet opvolgden. We adviseren dan de confrontatie niet aan te gaan. Als iemand er op staat, dan mag hem de toegang tot een straat niet worden ontzegd. Als diegene dan maar wel alle voorzichtigheid in acht neemt.”

Vaak komen zulke incidenten niet meer voor. ,,Inmiddels weten mensen wel welke straten wanneer sluiten en hebben al een alternatieve route in hun hoofd. Mocht het toch vervelend worden, is er altijd samenwerking met handhaving.”

Half jaar

Den Haag werkt nu een half jaar met de 24 schoolstraten. ,,Juist in tijden van semi-lockdown is het extra belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en dat ouders niet op een kluitje bij elkaar staan tijdens de haal- en brengmomenten. In die zin past het in de manier waarop we met verkeer omgaan in coronatijd.”

Er zijn het afgelopen jaar meer wijzigingen doorgevoerd, zodat mensen op straat niet te veel gaan samenklonteren. ,,Verkeerslichten voor fietsers, bijvoorbeeld, staan beter op elkaar ingesteld. We willen niet dat mensen te lang naast elkaar staan voor rood licht. Sommige fietspaden zijn smal, dus die doorstroming is belangrijk.”

Quote Nergens in Nederland is het zo breed opgepakt als hier in Den Haag Van Asten

Het schoolstraatconcept zoals Den Haag dat uitvoert, is geïnspireerd op een Belgisch model. ,,Nergens in Nederland is het zo breed opgepakt als hier in Den Haag. We geloven erin, met hulp van vrijwillige Hagenaars kunnen we het voortzetten.”

