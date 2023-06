Veiling eerste vaatje nieuwe haring levert recordbedrag op

Column Dit wordt een pagina in een heel slecht boek – waarvan we niet weten hoeveel bladzijdes het heeft

Het allerergste is: je kijkt er niet meer van op. Van een steekpartij, bedoel ik. Het is dagelijkse kost in Den Haag. Komt het door de warmte, die stijging van het aantal steekpartijen, mishandelingen en femicide? Het is allemaal zo normaal geworden, geweld. Iedereen vindt het maar gewoon.