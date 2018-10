Venduehuis krijgt tweede vestiging speciaal voor online veilingen

Veilinggoederen met een bepaalde waarde, zogenaamd boedelgoederen met een waarde vanaf 25 euro, worden vanaf 1 januari 2019 uitsluitend online aangeboden en worden aangeleverd in het Forepark. Door de verkeersproblemen en achteruitgang van de bereikbaarheid werd de aanvoer in de Haagse Nobelstraat in de binnenstad steeds problematischer. Daarom wordt er nu uitgeweken naar deze nieuwe plek.



Vanuit de Oder is er elke eerste maandag van de maand een Vendue Next Door-veiling. Op de zaterdagmiddagen daarvoor is er gelegenheid om de veilinggoederen te bekijken.



De hoogwaardige kunst en antiek blijven in de Nobelstraat geveild worden. Ook de taxatie van alle kunst en antiek blijft uitsluitend daar mogelijk.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!