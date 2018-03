Venduehuis veilt privécollectie Rotterdamse mecenas

Hans Sonnenberg was eigenaar van de vermaarde galerie Delta in de Maasstad en een verwoed verzamelaar van moderne kunst. In kunstkringen luidde zijn bijnaam ‘meneer Delta’. Hij had een fijne neus voor nieuwe ontwikkelingen. Zo kocht hij begin jaren 80 voor 22.000 euro acht werken van de toen nog in Europa onbekende Amerikaanse graffitikunstenaar Jean-Michel Basquiat die nu een miljoenenwaarde hebben. In 2000 schonk hij Boijmans van Beuningen de topstukken uit zijn verzameling met een waarde van 30 miljoen euro. Ook liet hij veel na aan het Stedelijk Museum Schiedam.