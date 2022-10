Vera (73) schrijft boek over breuk met dochter en maakt daarmee veel emoties los

Handjes gezocht Altijd gratis karten als je déze baan krijgt

Keihard door een van de vele bochten knallen, om tóch even te controleren of de afstelling van je kart wel goed is. Of ’s avonds met je collega’s kijken wie nu weer de snelste is op de indoor kartbaan in Zoetermeer? De monteur die zich bij GameCity meldt voor de baan chef werkplaats kan elke dag racen.

