Verander Zuid-Holland gewoon in Groot Den Haag, wat het feitelijk al is

Dit is de begintekst van het Zuid-Hollandse volkslied. Niemand kent het. Zelfs op het provinciehuis, waar het lied ontstond, weet geen ambtenaar wat het is. Terwijl het in 1950 is geschreven door twee provinciale pennenlikkers. In 1999 werd nog een poging gedaan de compositie nieuw leven in te blazen maar het bleek een doodgeboren deun. Antropoloog Irene Stengs, die onderzoek doet naar onze taal en cultuur, denkt dat het lied is ontstaan omdat het opkomende toerisme, begin jaren vijftig, moest worden aangewakkerd. Dan is het logisch dat je lokale pluspunten bezingt.