Verbeterplan voor opvang van daklozen

,,Dit is een mijlpaal, dat durf ik te zeggen”, aldus wethouder Bert van Alphen (sociale zaken, armoedebestrijding en maatschappelijke opvang). Vandaag lichtte hij het tien-stappenplan toe - dat in één keer door de raad is aangenomen – om de opvang van kwetsbare groepen te verbeteren. In het coalitieakkoord 2018-2022 is structureel 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de plannen. Zo wordt de winteropvang een 24-uursopvang; een proef hiermee is deze maand ingegaan en duurt tot april. Ook moeten jaarlijks honderd woningen beschikbaar worden gesteld voor zorgdoelgroepen, om te voorkomen dat de opvang dichtslibt. Wanneer er geen zelfstandige woonruimtes zijn, komen mensen sneller weer op straat terecht en stagneert de doorstroom in de maatschappij.

Kleinschalig

Een ander speerpunt is het realiseren van kleinschalige opvangvoorzieningen, die meer kwaliteit bieden dan grotere locaties zoals de omstreden Zilverstraat. Daar bleek nogal wat te schorten aan zowel de voorzieningen als de begeleiding, aldus de Haagse Rekenkamer begin dit jaar. Binnen enkele maanden worden de deuren gesloten. Een voorbeeld van een ‘succeslocatie’ is de onlangs geopende Sportlaan: hier kunnen mannen en vrouwen ’s nachts en overdag terecht en er zijn veel mogelijkheden tot dagbesteding, wat eveneens een streven is van het tien-stappenplan.



Andere aandachtspunten zijn de preventie van dakloosheid en het opsporen van zorgmijdende daklozen. Het Haags Straatteam zal zich de komende tijd richten op het in kaart brengen van deze groepen, die er vaak voor kiezen om op straat te slapen, bijvoorbeeld vanwege teleurstellende ervaringen met hulpinstellingen.



Ook moet de beeldvorming worden verbeterd. ,,De grens tussen de woonkamer en de straat is heel dun”, vertelt Van Alphen. ,,Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat het iedereen kan overkomen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!