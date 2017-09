'Verbied Ajax-demonstratie in Den Haag'

Even vragen aan Fietsen door de regio voor het goede doel

16:57 De tweede editie van de Hudson to Hudson Ride is op zondag 17 september. Samen met Team Westland heeft de restaurantketen fietsroutes uitgestippeld langs vestigingen in de regio. Dit om geld in te zamelen om kanker gerelateerde goede doelen te steunen. Doina Jonkman-de Gier van Hudson geeft uitleg.