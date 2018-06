'Verbied komst motorbende naar Den Haag voor hindoetempel'

Van Doorn schrijft aan burgemeester Krikke dat hij niet wil dat de demonstratie bij de hindoetempel doorgaat. ,,De kans is groot dat deze demonstratie het karakter gaat krijgen van een anti-moslimbijeenkomst, met mogelijke ernstige verstoring van de openbare orde'', schrijft Van Doorn op Twitter. ,,Wij zitten als partij en inwoners van de Schilderswijk niet te wachten op nog meer spanningen in de wijk.'' Hij vervolgt: ,,Daarnaast is op ons verzoek door uw voorganger dhr. Van Aartsen de regel ingesteld dat er voorlopig geen demonstraties in woonwijken plaatsvinden, en zeker niet in de Schilderswijk. Wij gaan er vanuit dat u deze verstandige lijn volgt.''

'Vreedzaam'

President Ameeth Durgaram van de motorclub liet gisteren weten dat de club zondag met ruim 30 motoren vanuit Amersfoort naar Den Haag wil komen. Het moet een 'vreedzaam protest' worden. ,,We hopen dat zoveel mogelijk mensen van alle religies en achtergronden en culturen aansluiten. Ik ben zelf katholiek gedoopt. Maar ik vind dat we een krachtig signaal moeten uitzenden dat wij als Hindoestaanse gemeenschap ons mannetje kunnen staan'', zei hij. ,,Wij zijn allen mensen en hebben respect voor alle religies, culturen, achtergrond of etniciteit. Respect en eenheid zijn zoek anno 2018 en wij laten zien dat het anders kan.'' De motoren zouden om kwart over drie aankomen in de Schilderswijk bij de tempel in de Mijtensstraat, waarna kennis wordt gemaakt met het bestuur van de tempel.



