'Verbied staand wantvissen vlak voor de kust'

Het filmpje is directe aanleiding voor Partij voor de Dieren het college te vragen dit type visserij vlak voor de kust te verbieden. ,,De beelden maken heel duidelijk wat het probleem is’’, zegt raadslid Robert Barker. ,,De visser komt met zijn netten gevaarlijk dichtbij de surfers, die erin verstrikt kunnen raken. Dit is geen incident, wij horen dat dit vaker gebeurt. Het college moet er nu echt wat mee.’’ Vorig jaar probeerden water - en hengelsportters de gemeente ook al te bewegen om met maatregelen te komen tegen de beroepsvissers. Dat liep op niets uit. De discussie is sinds het verschijnen van het filmpje weer springlevend. Volgens maker Jan Hoedeman, die zelf geregeld bij Scheveningen vist, was het de tweede keer in drie dagen dat een beroepsvisser te dicht bij recreanten kwam. ,,Kleine kinderen op surfplanken krijgen les, onwetend van de dreiging van netten waarin ze terecht kunnen komen. De netten zijn een paar honderd meter lang’, zegt hij. ,,Dit is wachten op ongelukken.’’ Een vertegenwoordiger van de staand wantvissers was vandaag niet bereikbaar, maar zei na de commotie van vorig jaar dat hij zich niet kon voorstellen dat surfers hinder ervaren. De netten worden volgens hem meters diep, tegen de zeebodem gespannen. ,,Een surfboard kan daar nooit mee in aanraking komen.’’

'Aantrekkelijk'

Verder dan 500 meter van de kust vissen is volgens hem geen optie voor de beroepsvissers. ,,Garnalenvissers zijn aangewezen op de kuststrook, je stoot ze met zo'n verbod het brood uit de mond. Voor staandwantvissers is het gebied met name in de zomerperiode aantrekkelijk. De tongen verzamelen zich dan in het warme water."



Staand wantvissers gebruiken een net van soms honderden meters lang dat rechtop, als een soort muur, in het water wordt gezet. Het is een effectieve manier van vissen, maar staat niet bekend om zijn diervriendelijkheid. Volgens Partij voor de Dieren, die landelijk al vaker voor een algeheel verbod heeft gepleit, is de nevenvangst groot. Beschermde vissoorten en zeezoogdieren zouden ook geregeld in de netten verstrikt raken.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!