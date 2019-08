Verbijstering bij agenten, bestuurster met 30 keer toegestane hoeveelheid MDMA in bloed aangehouden

De agenten hielden eind vorige maand een surveillance nabij het Zwarte Pad op Scheveningen. Bij het passeren van een auto, waar meerdere jongeren in zaten, besloten ze een alcoholtest af te nemen bij de bestuurster. Maar alcohol bleek lang niet het grootste probleem. ,,Bij het aanspreken was het direct zichtbaar dat de bestuurster onder invloed was van drugs”, laat de agent die de dame heeft aangehouden weten. ,,Dit herkende wij aan het ‘strak’ staan van het gezicht en de vergrote pupillen. Door middel van een speekseltester kwamen wij erachter dat de bestuurster mogelijk onder invloed reed van drugs. De test sloeg positief aan op amfetamine, methamfetamine en cocaïne.”

Deze speekseltest was slechts een indicatie van wat er werkelijk allemaal in het bloed zat van de vrouw. ,,De bestuurster werd direct na het afnemen van de test aangehouden en een bloedafname volgde. Zelfs wij vielen van onze stoelen bij het zien van deze uitslag, die een maand later binnenkwam.” De bestuurster bleek namelijk 30 keer de grenswaarde voor MDMA in haar lichaam te hebben gehad. ,,De grenswaarde is normaal 25 microgram per liter bloed. Bij de bestuurster was 740 microgram per liter bloed aangetroffen, een levensgevaarlijke hoeveelheid.”