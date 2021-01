Verbijstering over invalidenparkeerplaatsen Schilderswijk en Transvaal: ‘Onderzoek hoe die mensen eraan komen’

Uit cijfers die het AD bij de gemeente opvroeg, blijkt dat een op de vijf gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Haag in Transvaal en de Schilderswijk staan. In sommige straten heeft bijna elke portiek er een. Hierdoor is de parkeerdruk in deze wijken enorm groot. Buurtbewoners klagen dat ze nergens meer kunnen parkeren.