Verbijstering over verkoop van beschermde stoelen uit Vredespaleis

Volgens de erfgoedvereniging 'kan verkoop niet aan de orde zijn'. In 2014, bij de herinrichting van het paleis, is afgesproken dat alle voorwerpen uit het monumentale gebouw opgeslagen zouden worden.

Het Vredespaleis opende in 1913 de deuren en is een beschermd Rijksmonument. Ook het interieur, dat speciaal voor het gebouw is gemaakt, mag niet zomaar worden veranderd. Volgens de directeur van Heemschut, Karel Loeff, staat het op een lijst met 72 toonaangevende interieurensembles, die beschermd zijn vanuit de Erfgoedwet. 'Verkoop van de stoelen en tapijten van het Vredespaleis betekent versnippering van dit als een geheel ontworpen monument', stelt Loeff in een verklaring.