‘Verbod op boerka eerst afwachten’

Waar drie van de vier grootste steden van ons land een strikte handhaving van het boerkaverbod nu al afwijzen, wacht Haags burgemeester Pauline Krikke liever af tot de nieuwe wet er is: ,,Daarop vooruitlopen is prematuur’’, zegt ze.

De maatregel is nog in de maak. Minister Ollongren van D66 moet nog besluiten hoe de nieuwe wet op de gezichtsbedekkende kleding er precies uit komt te zien en hoe de handhaving ervan geregeld gaat worden.



,,Pas als daar meer over bekend is, gaan we in Den Haag bezien hoe de handhaving van de maatregel past binnen de totale opgave om de openbare orde te handhaven’’, stelt Pauline Krikke desgevraagd.



Daarmee kiest de burgemeester voor een rustiger koers dan haar collega’s van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Zij lieten alvast weten geen prioriteit te geven aan controle op boerkadragers.

Amsterdams burgemeester Femke Halsema gooide afgelopen vrijdag de knuppel in het hoenderhok. ,,Ik vind dit zó niet passen bij onze stad. Dat gaan we niet doen’’, zei de burgemeester tegen de lokale omroep AT5.



In het weekeinde lieten ook andere grote steden hun scepsis de vrije loop. Utrecht gaat pas optreden als er ‘een gevaar voor de openbare orde dreigt’, zei een gemeentewoordvoerder. Rotterdam liet weten de nieuwe wet te zullen respecteren: ,,Maar ook bij ons zal handhaving niet de hoogste prioriteit hebben.’’

Plicht