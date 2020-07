Verboden vruchten en de maffia tref je tegenwoordig aan in de Vruchtenbuurt

VAN WIEG TOT GRAF Geoffrey voelde zich als tiener al verantwoor­de­lijk voor het apenleed dat hij zag

27 juli Hij was een Haagse scholier. Zij had Bergen-Belsen overleefd. Samen streden ze voor een barmhartige behandeling van dieren. Met name voor de apen in Rijswijk. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Geoffrey Deckers (13 januari 1969 - 29 juni 2020).