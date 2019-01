Verborgen camera prikte door dekmantel

Het is de grootste rechtszaal die het Haagse paleis van justitie heeft, maar het blijft proppen. Twaalf verdachten op een rij, met achter hen even zoveel advocaten. Zoveel verdachten in een zaak, het komt bij de rechtbank in Den Haag maar zelden voor.



Ook opvallend: de twaalf worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het produceren van heroïne, hier in Nederland. Het maken van de drug gebeurde nagenoeg altijd in landen als Bulgarije en Afghanistan, waar controles op grondstoffen tot voor kort niet zo streng waren.



En minstens zo bijzonder: het grootste deel van de twaalf verdachten is ook nog eens familie van elkaar. Broers, een zwager, een ex-vriendin. Overdag zouden ze legaal geld verdienen met het telen van komkommers, paprika's en courgettes. Na werktijd, als het personeel naar huis was, waren ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) druk met het koken van heroïne. Op zijn minst vijfhonderd kilo.



Gezamenlijk zaten de twaalf gisteren op een rijtje. De meesten wonen in Den Haag, een enkeling in Rotterdam. En de mannen die gisteren al aan woord kwamen: ze wassen allemaal hun handen in onschuld.