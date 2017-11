Verborgen criminaliteit op Plaspoelpolder aangepakt

Bedrijven zonder klanten waar toch omzet wordt gedraaid. Een ondernemer die nooit iets te doen lijkt te hebben en toch in de nieuwste sportwagen rijdt. Vooral op bedrijventerreinen als de Plaspoelpolder - op de grens van Rijswijk en Den Haag - weten criminelen zich onzichtbaar te maken en hun geld te verdienen.



Het Openbaar Ministerie (OM), de politie, verschillende organisaties van ondernemers en de gemeente Rijswijk, met burgemeester Michel Bezuijen voorop, gaan veel scherper inzetten op het ontmaskeren van die ondernemers. ,,Zo’n bedrijventerrein is extra kwetsbaar voor zulke ondermijnende activiteiten’’, zegt Bezuijen. ,,De anonimiteit is veel groter dan in een woonwijk.’’



Op het bedrijventerrein werd gisteren in een speciaal pand de aftrap gegeven voor een scherpere aanpak van dit probleem. In het leegstaande gebouw, dat op de nominatie staat te worden gesloopt, is twee jaar geleden een van de grootste hennepvangsten gedaan ooit in Rijswijk. Meer dan 11.000 planten stonden er. Volgens Bezuijen waren ze zodanig verborgen dat het bij een standaard bezoekje aan het pand niet direct zichtbaar is. En wie gaat er controleren als er niet directe aanleiding is om iemand te verdenken?



,,Toch hebben mensen soms een onderbuikgevoel dat er iets niet klopt aan een situatie ’’, zegt Nel Boersma, beleidsofficier van justitie bij het OM. Met dat gevoel moeten gemeenteambtenaren, andere ondernemers in de buurt en wijkagenten direct iets doen. ,,Laat iedereen er melding van maken en als er dingen worden geconstateerd die niet deugen, zullen we ook actief optreden en indien nodig er meer mensen voor vrijmaken’’, zegt Boersma.