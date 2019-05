Verborgen passie in Den Haag

Gastdocent en onderzoeker Moderne Letterkunde aan de universiteit van Leiden Wim Tigges is geboren en getogen Hagenaar. Hij verdiepte zich in romans die rond 1900 verschenen van Haagse auteurs als Louis Couperus. Zijn Eline Vere behoort tot de 'canon' van de literatuur. Maar wie kent nog auteurs als Jeanne Reyneke van Stuwe, Marcellus Emants en Cornélie Noordwal?



Critici vinden hun boeken gedateerd, maar daar is de literatuurkenner Tigges het grondig mee oneens. ,,De thematiek is niet achterhaald. Verveling, levensmoeheid, seksuele intimidatie, onbevredigende relaties. Reyneke van Stuwe was er openhartig over, Noordwal geestig.‘’



Wat de auteurs gemeen hebben is dat ze openhartig over seksualiteit schrijven, de een gaat wat verder dan de ander. ,,Dat verwacht je toch niet: mannen met seksverslaving, vrouwen die gefrustreerd zijn. Maar in Den Haag was alles in het geniep, de schone schijn werd opgehouden.'' Tigges las de werken en gaf er een lezingencyclus over in het Damesleesmuseum aan het Nassauplein. De reacties waren zo enthousiast dat hij er een boek over maakte, Hartstocht achter de horren. ,,De dames hebben het al besteld.''