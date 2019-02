Verdacht object in kelderbox Voorburg, vermoedelijk zwaar vuurwerk

Update ADO neemt afstand van vandalisme in Amsterdam: ‘Respect­loos en triest’

14:08 Supporters van ADO Den Haag hebben vannacht op meerdere plekken in Amsterdam verkeersborden, bushaltes, ramen van cafés en zelfs De Dokwerker beklad. Het beeld herdenkt de Februaristaking in 1941. De leiding van ADO laat weten afstand te nemen van het vandalisme in de hoofdstad.