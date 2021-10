Verdacht voorwerp bij Beachclub Peukie op strand van Scheveningen is geen explosief

Hoe is het nu met? Houdbaar­heids­da­tum is bij Mascha Feoktisto­va nog niet verstreken: ‘Heb nooit een schandaal veroor­zaakt’

In 2007, kort nadat ze zich als beautyvlogger in de markt had gezet, was Mascha Feoktistova de gedroomde oudere zus voor een enorme schare onzekere tienermeisjes. Inmiddels is dezelfde beautyvlogger een 35-jarige moeder. En is ze in haar wereld nog steeds toonaangevend. Hoe krijgt ze dat voor elkaar? Wij spraken haar voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

