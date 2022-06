Verdacht voorwerp gevonden bij politiepost Russisch consulaat, straat enige tijd afgesloten geweest

Lieve Rachel Verhaal over Stones maakt geen indruk meer, kleindoch­ters vallen op de achterbank in slaap

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer in de rubriek Lieve Rachel: Vergeefse pogingen om interesse te wekken voor de Beatles en de Stones.

24 juni