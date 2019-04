Verdachte (15) en slachtoffers (16) van steekincident zijn leerlingen van Rijswijks Lyceum

Een van de slachtoffers is gisteren zwaargewond, onder motorbegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. De jongen ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie kan verder geen informatie geven over het welzijn van de jongen en welke verwondingen hij heeft.



De verdachte, die na het incident was gevlucht en zich later heeft gemeld op het bureau, zit nog steeds vast. De rector van de het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College heeft de ouders en leerlingen per brief op de hoogte gebracht.



Waarom de dader de twee jongens gisteren heeft gestoken is nog onduidelijk. ,,We zijn druk bezig met het onderzoek en met de verhoren”, zegt de politiewoordvoerster. ,,Daarom kunnen we nog niets zeggen over de toedracht van het steekincident.”



