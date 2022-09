Verdachte (19) van gewelddadige overval door nep AH-bezorgers opgepakt, namen andere twee ook bekend

De politie heeft dinsdag een 19-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval op de Stavangerstraat in Den Haag. Drie neppe AH-bezorgers drongen vorige week woensdag een huis binnen en verwondden twee tieners. De identiteit van de andere twee verdachten is ook bekend, alleen hun verblijfplaats nog niet.

Verkleed als bezorgers van de Albert Heijn roofden drie jonge mannen het huis 14 september leeg. De twee tieners die alleen thuis waren, bleven geschokt en gewond achter. Voor de persoon die de mannen identificeert ligt 10.000 euro klaar, liet de politie vorige week al weten.

Een 19-jarige man uit Amsterdam is inmiddels aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog steeds in volle gang. ‘Uit onderzoek zijn ook de identiteiten van de twee andere woningovervallers bekend geworden’, meldt de politie. De 19-jarige verdachte die is opgepakt komt uit Amsterdam en zal op vrijdag 23 september worden voorgeleid aan een rechter- commissaris.

Geen bestelling

Plots stonden er rond half twaalf twee bezorgers voor de deur. Maar het gezin verwachtte vorige week woensdag helemaal geen bestelling. Eén van de mannen droeg een zwart petje, een jas van Albert Heijn en had een boodschappentas in zijn hand. De ander een winkelmandje met daarin een heel brood en een pak van twee liter melk, zo was te zien op camerabeelden van de woning in de Stavangerstraat in Wateringse Veld. Op het moment dat een bewoonster het brood wilde pakken, duwde één van de mannen haar de woning in.

De gewelddadige overval op klaarlichte dag sloeg in de buurt in als een bom. Een buurvrouw hoorde het meisje schreeuwen, maar had geen idee dat ze doodsangsten uitstond. ,,Wat gaat er in die jongens om? Waarom doe je zoiets?”

Ze leeft vooral mee met de twee tieners, die alleen thuis waren. De jongen was bij de overval aan zijn hoofd gewond geraakt. ,,Ik ben niet banger geworden, nee”, zei ze. ,,Maar dit is natuurlijk wel heel erg schrikken. Verschrikkelijk en traumatisch. Ik hoop dat ze goede hulp krijgen, anders kunnen ze hier nog heel lang last van houden.”

Flinke hond

Ook een andere buurtbewoner had een beveiligingscamera en een slimme deurbel naast zijn voordeur hangen. ,,Verschrikkelijk, natuurlijk. Ik heb er verder geen woorden voor. Of ik nu ook bang ben. Nee hoor, ik heb een flinke hond.”

De vader van de tieners wilde vorige week liever niets kwijt. ,,We horen dat er schot in de zaak zit. We willen het onderzoek niet dwarszitten.” Ook hij zag de online oproepen, waarin 10.000 euro wordt beloofd aan de persoon die de verdachten identificeert. ,,Maar die komen niet van mij.” ‘Gouden tip wordt beloond’, schreef het gezin wel op Facebook.

De woordvoerder noemde het ‘uitzonderlijk’ dat de verdachten een dag later al herkenbaar in beeld zijn gebracht. Ze waren te zien op Opsporing Verzocht. De politie zoekt nu nog twee van de drie verdachten. ,,De politie heeft met het Openbaar Ministerie een afweging gemaakt om de beelden versneld te laten zien.” Benader hen niet zelf, is de tip van de politie.

