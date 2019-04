Verdachte (20) bekent fatale schietpartij in Haagse shishalounge: ‘Het had niet mogen gebeuren’

Live TwitterDe verdachte van de fatale schietpartij in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag vorig jaar heeft vandaag in de rechtbank bekend. Aan het begin van de inhoudelijke behandeling gaf Mustaf S. toe dat hij de 17-jarige Azad Sahin had neergeschoten. Tot nu toe had de 20-jarige S. altijd gezwegen. ,,Het had niet mogen gebeuren. Maar het is wel gebeurd”, zei hij tegen de rechter. Verslaggever Bart Lelieveld doet via Twitter live verslag van de rechtszaak.