Verdachte (22) die in vliegtuig werd opgepakt voor betrokkenheid bij moord op Ibrahim blijft in cel

ADO aast weer op eredivisio­nist: Bart van Hintum (36) in het vizier van de Hagenezen

ADO Den Haag heeft serieuze interesse in Bart van Hintum. De 36-jarige verdediger van eredivisionist PEC Zwolle is in gesprek met de club uit de hofstad over een eventuele overstap. De onderhandelingen zijn voor ADO een race tegen de klok. De transfermarkt sluit vrijdagavond om 23.59 uur.