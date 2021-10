Verdachte (24) van steken krantenbezorger Coen (55) langer in voorarrest

Verlich­ting en feestjes als lokkertje naar verlaten winkelstra­ten: ‘Je moet je eigen hachje redden’

7:01 Steeds meer ondernemers en vastgoedeigenaren in Den Haag slaan de handen ineen om hun winkelgebied aantrekkelijker te maken voor het publiek. Door zelf te investeren in de winkelstraten hopen zij bezoekers terug te lokken. Dat is hard nodig nu steeds meer mensen online shoppen of naar andere, modernere winkelcentra gaan.