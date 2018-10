Verdachte (28) langer vast voor betrokkenheid bij dood 80-jarige Hagenaar

Video Hoofdbu­reau politie weer vrijgege­ven na vondst verdacht pakketje

19:14 Het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag is vanmiddag ontruimd na de vondst van een verdachte tas. Rond kwart voor zeven 's avonds werden het pand en de straat weer vrijgegeven. Er bleek niets explosiefs in de tas te zitten.