Verdachte (46) aangehouden voor steekpartij Sleepnetstraat

Surfhots­pot The Shore duurzaams­te onderne­ming van Den Haag

12:16 Surfhotspot The Shore in Scheveningen is uitgeroepen tot de meest duurzame Haagse onderneming van 2018. Hans van den Broek, mede-initiatiefnemer van The Shore, nam gisteren de MKB Den Haag Dunea Duurzaamheidsprijs in ontvangst.