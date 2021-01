Verdachte (58) van fatale steekpartij in Roggeveenstraat vrijgelaten

Het bleef rustig in Den Haag en Delft, ondanks aangekon­dig­de rellen

26 januari Het is vanavond rustig gebleven in Den Haag, Delft, Zoetermeer en in het Westland. Ondanks dat er via sociale media rellen zijn aangekondigd, waren er weinig mensen op straat. Wel was er veel politie op de been. Het was drukker met agenten dan mogelijke relschoppers.