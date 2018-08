Verdachte aangehouden die man beroofde met vreemd dansje

Monument voor Haagse band Q65 onthuld: 'Blij dat ik het gehaald heb'

11:52 Ter ere van en voor Joop Roelofs, de oprichter en gitarist van de Haagse band Q65, is gisteren een permanente muurschildering onthuld op het elektriciteitshuisje bij de Soestdijksekade in Den Haag. Roelofs heeft slokdarmkanker en ligt momenteel in een hospice. ,,Gisteren ging het weer wat slechter. Ik ben blij dat ik vandaag gehaald heb, want het was wel een deadline voor mij.''