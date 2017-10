Verdachte aangehouden na overval Albert Heijn

Geen spoor van vermiste Maria gevonden na zoektocht

21:44 De politie heeft vandaag opnieuw in het water gezocht naar de vermiste Maria Santos Goncalves Santana (48) uit Den Haag. Deze keer zochten agenten en een hond in het water langs de Handelskade in Rijswijk. Maar net als de vorige keer, toen in het water langs de Neherkade werd gezocht, is geen spoor van de vrouw gevonden.