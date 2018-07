Verdachte aangehouden na steekdrama in Hulshorststraat

UPDATEBij een steekpartij in de Hulshorststraat is vanmiddag een man gewond geraakt. Volgens buurtbewoners heeft een zoon zijn vader in huis neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Eén verdachte is aangehouden.