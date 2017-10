Verdachte aangehouden voor liquidatie Farid Souhali

De politie heeft vanmorgen een 32-jarige man uit Utrecht aangehouden in de penitentiaire inrichting in Dordrecht. De man wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van Farid Soulhali uit Houten. Soulhali is in april dit jaar in Den Haag geliquideerd.