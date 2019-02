Verdachte aangehouden voor steekincident Fruitweg

Uitdrukkin­gen Paul van Vliet komen in Van Dale: ‘Leuke dingen voor de mensen’

11:34 Diverse uitdrukkingen waarmee de Haagse cabaretier Paul van Vliet (83) de Nederlandse taal heeft verrijkt, krijgen een plek in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het programma Volgspot. Het gaat om woorden of zinsneden die zich volledig hebben 'losgezongen' van de cabaretier, aldus Den Boon.