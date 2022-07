Verdachte aanslag met vuurwerkbom op Rijswijkse woning mag studie hervatten

Gezin zou vandaag feest vieren, nu heeft explosie zijn huis verwoest: ‘Dit is eigenlijk een getto’

Ze zouden vandaag eigenlijk feest vieren met hun familie, maar in plaats daarvan moeten ze nu hun huis uit. Het Delftse gezin met drie kinderen kan er voorlopig niet meer terug omdat een groot deel van de portiekwoning aan het Poptahof Zuid vannacht werd verwoest door een explosie. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Maar de schrik zit er goed in bij de bewoners.

10 juli