Verdachte Arnoud van Doorn, koning van de controverse

Beveili­ging voor veganisti­sche bakker na moorkoppen­ga­te

17:51 Tegenover de veganistische bakwinkel My Cakes in de Zeestraat in Monster staat sinds dit weekend een mobiele beveiligingscamera. Volgens eigenaar Jurgen Verwoerd komt dat niet door nieuwe bedreigingen. ,,Dit is denk ik gedaan uit voorzorg.”